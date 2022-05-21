В США призвали исключить Турцию из НАТО — "К России скатертью дорога"

Турцию необходимо исключить из Североатлантического альянса на фоне протестных заявлений Анкары по вступлению в блок Финляндии и Швеции, заявил президент американского аналитического центра Ближневосточного форума, историк-востоковед Даниэль Пайпс.
Турцию необходимо исключить из Североатлантического альянса на фоне протестных заявлений Анкары по вступлению в блок Финляндии и Швеции, заявил президент американского аналитического центра Ближневосточного форума, историк-востоковед Даниэль Пайпс.
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