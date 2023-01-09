Правда.ру

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В ЕП заявили, что слепое потакание Зеленскому приведёт к расформированию ЕС

В ЕП заявили, что слепое потакание Зеленскому приведёт к расформированию ЕС

Евросоюз стоит перед историческим выбором: либо оценить собственные перспективы. либо продолжить "слепо потакать" президенту Украины Владимиру Зеленскому, что может привести союз к краху, заявил депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани.

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