Евросоюз стоит перед историческим выбором: либо оценить собственные перспективы. либо продолжить "слепо потакать" президенту Украины Владимиру Зеленскому, что может привести союз к краху, заявил депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани.
Евросоюз стоит перед историческим выбором: либо оценить собственные перспективы. либо продолжить "слепо потакать" президенту Украины Владимиру Зеленскому, что может привести союз к краху, заявил депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани.
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