Собянин заявил, что Москва поддержит малый и средний бизнес льготными кредитами

Воспользоваться им могут предприниматели, чья деятельность связана с приоритетными отраслями Власти Москвы выделят дополнительные средства для программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса, об этом информирует Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
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