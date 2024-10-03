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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Разработчики Diablo 4 опубликвали обзор изменений и новинок 6 сезона Diablo 4 – “Сез...

Разработчики Diablo 4 опубликвали обзор изменений и новинок 6 сезона Diablo 4 – “Сез...

Разработчики Diablo 4 опубликвали обзор изменений и новинок 6 сезона Diablo 4 – “Сезона пробуждения Ненависти”Уже на следующей неделе, а именно 8 октября, состоится запуск 6-го сезона Diablo 4 под названием “Сезон пробуждения Ненависти”, в который разработчики обещают добавить многочисленные изменения, новые испытания, награды и прочие новшества.

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