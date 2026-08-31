Дмитриев заверил в продолжении переговоров с США

Спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев подтвердил, что диалог России и Соединенных Штатов продолжается, несмотря на активные попытки сорвать или дискредитировать этот процесс.