Дмитриев заверил в продолжении переговоров с США

Спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев подтвердил, что диалог России и Соединенных Штатов продолжается, несмотря на активные попытки сорвать или дискредитировать этот процесс.
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