Власти США не могут сбить волну. Путин не просто достучался до американцев, он влез им в головы

Djamila A

Я тоже об этой стороне дела задумалась: сколько раз под действием западных настроений и веяний наши постулаты то свергали, то восстанавливали. А мозги целых поколений выкручивались, трансформировались. Многие вещи, которые были истиной, объявлялись выдумкой, как сейчас запад объявил данные интервью с ВВП неправдой, например. И только много позже, мы вдруг понимали, что всё, объявленное ерундой, было правдой, но уже было поздно. Сколько раз это происходило! Уже пора делать выводы, и ставить надежную и долговременную защиту нашей истории, памяти, принципам и ценностям.