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Власти США не могут сбить волну. Путин не просто достучался до американцев, он влез им в головы

Власти США не могут сбить волну. Путин не просто достучался до американцев, он влез им в головы

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация.  Суммарные просмотры интервью Путина в англоязычном сегменте превысили 200 миллионов.

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Комментарии
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SM
Sergey Mosyagin
Ликбез Путина пользуется спросом! Конечно, это выход в народы всего мира...
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6 час.
Djamila A
Я тоже об этой стороне дела задумалась: сколько раз под действием западных настроений и веяний наши постулаты то свергали, то восстанавливали. А мозги целых поколений выкручивались, трансформировались. Многие вещи, которые были истиной, объявлялись выдумкой, как сейчас запад объявил данные интервью с ВВП неправдой, например. И только много позже, мы вдруг понимали, что всё, объявленное ерундой, было правдой, но уже было поздно. Сколько раз это происходило! Уже пора делать выводы, и ставить надежную и долговременную защиту нашей истории, памяти, принципам и ценностям.
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5 час.
Natalija Osminina
А зачем вы метались? Свою совесть не слышали? Свою душу?
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5 час.

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