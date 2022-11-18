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Баринов о Европе: «Мечта есть, но в команду из топ-5 лиг, которая борется за выживание, не поеду. Аренду даже не буду рассматривать»

Дмитрий Баринов рассказал, при каких условиях уедет в клуб из Европы. – Когда готовились, отсмотрели все твои интервью за год.

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