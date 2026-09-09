В Мордовии перед судом предстанет иностранный гражданин, причастный к хищениям денежных средств граждан с использованием абонентского терминала пропуска трафика

Следственной частью Следственного Управления МВД по Республике Мордовия завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего иностранного гражданина, входившего в состав организованной группы, действия которой направлены на хищения денежных средств граждан с использованием абонентского терминала пропуска трафика.