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Банк Японии готовится к историческому повышению ставки до максимума за 31 год

Банк Японии готовится к историческому повышению ставки до максимума за 31 год

Банк Японии готовится повысить ключевую процентную ставку с 1,0% до 1,25% на предстоящем заседании по денежно-кредитной политике.

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