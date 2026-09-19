Завтра похолодание до +9 ночью и до +19 днём. Ветер ослабеет.

Завтра ночью ощутимо похолодает до +9 градусов, а днём потеплеет до +19. Как изменится погода дальше?Сегодня, 19 сентября, столбики термометров покажут +17 градусов.
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