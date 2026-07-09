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Астрономы не смогли определить способ формирования планеты Бета Пикториса b

Астрономы не смогли определить способ формирования планеты Бета Пикториса b

Астрономы из Института астрономии Макса Планка и Обсерватории Лазурного берега применили инструмент GRAVITY+ на Very Large Telescope Interferometer для изучения атмосферы молодой планеты-гиганта Бета Пикториса b.

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