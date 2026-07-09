Астрономы не смогли определить способ формирования планеты Бета Пикториса b

Астрономы из Института астрономии Макса Планка и Обсерватории Лазурного берега применили инструмент GRAVITY+ на Very Large Telescope Interferometer для изучения атмосферы молодой планеты-гиганта Бета Пикториса b.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии