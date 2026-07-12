5 знаков зодиака, которые остаются молодыми и в 50, и в 80 лет

Жизнь — это смена этапов, но настоящая молодость всегда остаётся внутри, если уметь её беречь. Некоторые люди проносят её через годы: в их взгляде горит интерес, в походке — лёгкость, в голосе — живой смех.
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