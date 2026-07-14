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Ссылки Telegram формата t.me перестали открываться в браузерах

Ссылки Telegram формата t.me перестали открываться в браузерах

Мессенджер начал автоматически заменять их на telegram.meКороткий домен t.me, который Telegram многие годы использовал для ссылок на каналы, публикации и профили, перестал корректно работать в браузерах из-за ограничений, введенных оператором доменной зоны .

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