Минюст внес в реестр иноагентов двух человек и две организации

Минюст России 17 июля обновил реестр иностранных агентов, включив в него писателя Дмитрия Петрова, журналиста и медиаменеджера Александра Поливанова, «Либертарианскую партию России» и медиапроект «Четвертый сектор».
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