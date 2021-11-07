Оперштаб: в России за сутки выявили 39 165 случаев заражения коронавирусом

В России за минувшие сутки выявили 39 165 случаев заражений коронавирусом. Из них максимальное число зафиксировали в Москве, где инфекцию обнаружили у 4975 человек, что стало минимальным показателем в столице с 13 октября, согласно данным оперштаба.