Телеканал 360°

162 343 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • валерий соловьев
    Так он же американец.Вирусолог Петр Чу...
  • Татьяна
    Вот почему-то совсем не удивлена этим "событием". Началась драка и уже подходят парни готовые подраться... Атмосфера ...Mash: массовая др...
  • Сергей
    "...почему подписи на плакатах нельзя было показать «грамотному человеку", так где ж его найдёшь? Кругом ЕГшники.Ошибки на плаката...

Оперштаб: в России за сутки выявили 39 165 случаев заражения коронавирусом

Оперштаб: в России за сутки выявили 39 165 случаев заражения коронавирусом

В России за минувшие сутки выявили 39 165 случаев заражений коронавирусом. Из них максимальное число зафиксировали в Москве, где инфекцию обнаружили у 4975 человек, что стало минимальным показателем в столице с 13 октября, согласно данным оперштаба.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх