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"Хаос": Бывший командир ВСУ выдал слабые места украинской армии

"Хаос": Бывший командир ВСУ выдал слабые места украинской армии

Бывший командир ВСУ рассказал о слабых местах украинской армии. Он назвал ситуацию внутри военной структуры "хаосом" и объяснил, почему ей ещё далеко до сил НАТО.

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