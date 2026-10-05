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Регионы России

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Копмейнерс прокомментировал гол с пенальти в матче против Сербии

Копмейнерс прокомментировал гол с пенальти в матче против Сербии

Полузащитник сборной Нидерландов Тен Копмейнерс рассказал о своем голе со штрафного удара в матче 4-го тура Лиги наций против сборной Сербии, завершившемся со счетом 2:1 в пользу Нидерландов.

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