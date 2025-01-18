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Исследование взаимосвязи между личностью и когнитивным снижением

Исследование взаимосвязи между личностью и когнитивным снижением

В ходе нового исследования, проведённого учёными из Института нейропсихологии и когнитивных наук, были выявлены три ключевых психологических профиля, влияющих на когнитивные функции и риск развития деменции у пожилых людей.

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