Исследование взаимосвязи между личностью и когнитивным снижением

В ходе нового исследования, проведённого учёными из Института нейропсихологии и когнитивных наук, были выявлены три ключевых психологических профиля, влияющих на когнитивные функции и риск развития деменции у пожилых людей.
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