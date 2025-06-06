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Миазные мухи и вредители культурных растений: в Россию с плодами завезли опасных насекомых из жарких стран

Миазные мухи и вредители культурных растений: в Россию с плодами завезли опасных насекомых из жарких стран

БлокнотРУ В порту Новороссийска санитарные службы обнаружили «тревожных пассажиров» из Турции, Египта и Израиля В Новороссийском порту вновь зафиксировано проникновение в страну опасных насекомых, которые сопровождают импортные овощи и фрукты.

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Комментарии
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Т
Тульнов
Я и не планировал/а!
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3 час.
Владимир Алтайцев
Автор, учи русский  язык. Мухи  бывают навозными, а миазных нет в природе. Есть  слово  МИАЗМ,МИАЗМЫ, а миазов  нет.
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2 час.
Наталья Волкова
Такое впечатление от статьи, что люди ездят на отдых специально для того, что б заразу какую подцепить. Пугать уже с марта начали, то холера, то грипп кошачий, то глисты от рыбы. Пугальщики, хотелось бы обернуть ваши взоры на общественное питание, да на магазины типа Дикси да пятерочки, где просрочкой торгуют. А уж с отпуском сами разберемся. Или с магазинной антисанитарией прививок не навяжешь людям, бабла не срубишь, а вот от лихорадки привить население- самое то
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36 мин.
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