Миазные мухи и вредители культурных растений: в Россию с плодами завезли опасных насекомых из жарких стран

Наталья Волкова

Такое впечатление от статьи, что люди ездят на отдых специально для того, что б заразу какую подцепить. Пугать уже с марта начали, то холера, то грипп кошачий, то глисты от рыбы. Пугальщики, хотелось бы обернуть ваши взоры на общественное питание, да на магазины типа Дикси да пятерочки, где просрочкой торгуют. А уж с отпуском сами разберемся. Или с магазинной антисанитарией прививок не навяжешь людям, бабла не срубишь, а вот от лихорадки привить население- самое то