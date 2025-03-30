«Вашингтон» проиграл 3 матча подряд с общим счетом 9:15. Команда Карбери идет на 2-м месте в НХЛ

Команда тренера Спенсера Карбери уступила «Баффало» (5:8) в игре регулярного чемпионата. Голами в составе «Кэпиталс» отметились Алексей Протас, Александр Овечкин, Пьер-Люк Дюбуа и Джейкоб Чикран, сделавший дубль.
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