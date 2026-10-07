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The Eurasia Daily news agency

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Gang rape of a student at an elite US university: Trump is on the side of the accused

Gang rape of a student at an elite US university: Trump is on the side of the accused

The scandal of the gang rape of a student at a prestigious American university — Cornell University, which is part of the Ivy League (an association of eight private universities in the United States, including Harvard, Yale, Princeton, Columbia, Pennsylvania, Brown University and Dartmouth College) became public.

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