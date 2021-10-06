Профессор Ван Линьфа предрек миру появление нового коронавируса

Профессор Ван Линьфа из американско-сингапурского медицинского университета Duke-NU заявил, что коронавирус может вернуться от человека к животным и затем, после серии мутаций, снова перейти на человека уже как новейший коронавирус Sars-CoV-3.
Профессор Ван Линьфа из американско-сингапурского медицинского университета Duke-NU заявил, что коронавирус может вернуться от человека к животным и затем, после серии мутаций, снова перейти на человека уже как новейший коронавирус Sars-CoV-3.
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