Комсомольская правда

103 522 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    за попытку окупится увеличивать срок работы дворником или асенизатором.Участников несанк...
  • Александр
    за попытку окупится увеличивать срок работы дворником асенизатором.Участников несанк...
  • Александр
    мошенник и брехун и полное ничтожество. ему даже отвечать западло. .Илон Маск приглас...

Профессор Ван Линьфа предрек миру появление нового коронавируса

Профессор Ван Линьфа из американско-сингапурского медицинского университета Duke-NU заявил, что коронавирус может вернуться от человека к животным и затем, после серии мутаций, снова перейти на человека уже как новейший коронавирус Sars-CoV-3.

Вернуться к статье
Страница канала

Картина дня

наверх