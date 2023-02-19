Балицкий заявил, что под контролем ВС РФ находится 62,5 процента Запорожской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил журналистам, что в настоящий момент около 62,5% территории региона находятся под контролем российских войск.
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