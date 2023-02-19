Аргументы недели

98 566 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • светлана киселева (гришина)
    👎Игорь Морозов: се...
  • Владимир Акулов
    Мы  не  смогли  натравить  Канаду  или  Мексику  на  пиндосов  ...Чтобы  они  воевали  друг  с  другом  ...А  бесы-са...Игорь Морозов: се...
  • Евгений МакЛауд
    в общем каждый новый расейский лидер бежит договариваться с жидоанглосаксонскими пидорами и так раз за разом с 19 век...Игорь Морозов: се...

Балицкий заявил, что под контролем ВС РФ находится 62,5 процента Запорожской области

Балицкий заявил, что под контролем ВС РФ находится 62,5 процента Запорожской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил журналистам, что в настоящий момент около 62,5% территории региона находятся под контролем российских войск.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх