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Магнитные бури в сентябре могут стать сильнейшими в 21 веке

Магнитные бури в сентябре могут стать сильнейшими в 21 веке

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