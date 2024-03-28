Минобороны России опубликовало кадры огневого поражения, наносимого боевикам, пытающимся прорваться через границу РФ в Белгородской области.
Начальник медпункта Велес прыгнул в танк и разбил врага под Белгородом
Комментарии
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Светлана Позднякова
Побольше бы таких
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9 час.
Лидия Курзаева
Молодцы ребята1 Велес - настоящий герой. Слава нашим защитникам! 🇷🇺 👍👍👍
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7 час.
Геннадий Бережнов
Вот так клоун, читай и завидуй, да готовь чемодан! Да перестань ловить по улицам мужиков. Они на передке сдадутся! У нас и медики могут на танк и вперёд! Народ у нас такой, но не элита. Потому Минин и Пожарский сами подняли народ на защиту Отечества!! А те хотели откупиться.
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2 час.
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