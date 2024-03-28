Начальник медпункта Велес прыгнул в танк и разбил врага под Белгородом

Геннадий Бережнов

Вот так клоун, читай и завидуй, да готовь чемодан! Да перестань ловить по улицам мужиков. Они на передке сдадутся! У нас и медики могут на танк и вперёд! Народ у нас такой, но не элита. Потому Минин и Пожарский сами подняли народ на защиту Отечества!! А те хотели откупиться.