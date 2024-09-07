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Эрдоган заявил о поддержке образования на Кипре двух государств

Эрдоган заявил о поддержке образования на Кипре двух государств

Турция заинтересована в решении кипрской проблемы путем образования там двух государств, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган 7 сентября в поздравлении лидеру турецкого Кипра Эрсину Татару с 64-летием.

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