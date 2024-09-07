Эрдоган заявил о поддержке образования на Кипре двух государств

Турция заинтересована в решении кипрской проблемы путем образования там двух государств, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган 7 сентября в поздравлении лидеру турецкого Кипра Эрсину Татару с 64-летием.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии