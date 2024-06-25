Назван топ-5 дешевых российских туров

МОСКВА, 25 июня, ФедералПресс. АТОР прогнозирует рост турпотока по стране в 2024 году на 10–15 %. Количество внутренних поездок составит 44–46 миллионов, при этом 30 % спроса придется на экскурсионный туризм.
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