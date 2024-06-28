Владимир Корнилов: Российская тема полностью испарилась из политической повестки Британии

Как интересно устроена британская политика! Всё время там кричат о «русской угрозе» и необходимости «противостоять России», однако, как только пришло время выборов, вдруг российская тема не просто отошла куда-то на задний план — она полностью испарилась из политической повестки Британии! Оказывается, избирателям Альбиона куда ближе проблемы нелегальной миграции, роста цен, выбоин на дорогах, катастрофического положения местной системы здравоохранения.
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