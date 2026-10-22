ВС России продолжают наносить массированные удары по критической инфраструктуре Украины. В Минобороны назвали цели, пораженные российскими ракетами и беспилотными летательными аппаратами прошедшей ночью.
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