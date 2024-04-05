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Ратующий за армию небратьев Потап получил от своих. Артиста подвела русская афиша

Ратующий за армию небратьев Потап получил от своих. Артиста подвела русская афиша

Украинский рэпер Алексей Потапенко разозлил соотечественников упоминанием о "русском ретро".На украинского рэпера Алексея Потапенко – он же Потап – набросились с упреками и негодованиями его же соотечественники.

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