Ратующий за армию небратьев Потап получил от своих. Артиста подвела русская афиша

Украинский рэпер Алексей Потапенко разозлил соотечественников упоминанием о "русском ретро".На украинского рэпера Алексея Потапенко – он же Потап – набросились с упреками и негодованиями его же соотечественники.
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