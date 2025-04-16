Похожи на аллигатора: Американские и российские рыбаки выловили огромных рыб странного вида

В двух концах земного шара — в США и в России — этой весной поймали нереально, рекордно больших щук. В США знаменитый рыбак Арт Уэстон поймал огромного миссисипского панцирника, также известного как аллигаторовую щуку.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии