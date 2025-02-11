Экс-постпред США при НАТО: Дании придется говорить о Гренландии с Трампом на языке силы

Дания будет вынуждена говорить на языке силы с президентом США Дональдом Трампом, если хочет сохранить в своем составе Гренландию, написал бывший постпред США при НАТО Иво Даалдер в статье для европейского издания Politico.
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