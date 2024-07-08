Расследование ухода из жизни Мэттью Перри продолжается: полиция вышла на наркоторговцев, которые снабжали многих звёзд запрещёнкой

Расследование загадочной смерти Мэттью Перри, одного из самых ярких голливудских актёров и звезды сериала “Друзья”, продолжается, и каждый новый поворот в этой скандальной истории приносит ещё больше шокирующих открытий.
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