«Вернет себе мотивацию на короткий срок». Ален Прост не исключил провала Хэмилтона в Ferrari

«Вернет себе мотивацию на короткий срок». Ален Прост не исключил провала Хэмилтона в FerrariLAT Images / MercedesЧетырехкратный чемпион мира Формулы 1, легендарный Ален Прост не уверен, что Льюис Хэмилтон непременно добьется успеха в Ferrari.