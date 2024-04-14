«Вернет себе мотивацию на короткий срок». Ален Прост не исключил провала Хэмилтона в Ferrari

«Вернет себе мотивацию на короткий срок». Ален Прост не исключил провала Хэмилтона в FerrariLAT Images / MercedesЧетырехкратный чемпион мира Формулы 1, легендарный Ален Прост не уверен, что Льюис Хэмилтон непременно добьется успеха в Ferrari.
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