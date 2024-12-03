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Депутат Рады Дмитрук: Владимир Зеленский никогда не признает своих ошибок

Депутат Рады Дмитрук: Владимир Зеленский никогда не признает своих ошибок

Депутат Рады Артем Дмитрук в беседе с журналистом Александром Шелестом* заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский говоря о территориальных уступках никогда не признает своих ошибок и даже в случае наиболее неблагоприятного развития событий Киев назовет это своей победой.

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