Депутат Рады Артем Дмитрук в беседе с журналистом Александром Шелестом* заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский говоря о территориальных уступках никогда не признает своих ошибок и даже в случае наиболее неблагоприятного развития событий Киев назовет это своей победой.