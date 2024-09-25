Искусственный интеллект предсказал будущее Владивостока

С появлением нейросетей человечество задалось главным вопросом: а не заменят ли роботы людей? Одни восторгаются искусственным интеллектом (ИИ), а другие боятся потерять свое рабочее место из-за появления нейросетей.
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