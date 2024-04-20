Метеозависимые петербуржцы могут испытывать дискомфорт из-за магнитной бури

Специалисты из Лаборатории солнечной астрономии отметили значительные колебания магнитного поля. Начиная с минимального уровня в 19:30, возмущения магнитного поля резко усилились к 23:00, достигнув третьего уровня бури из пяти к глубокой ночи.
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