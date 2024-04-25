Военные группировки войск "Центр" рассказали, как освобождали Ласточкино

Скриншот из видео Военные горного мотострелкового соединения группировки войск "Центр" из Тувы рассказали, как освобождали населенный пункт Ласточкино на авдеевском направлении в зоне проведения спецоперации РФ.
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