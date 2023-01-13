Марафон смерти: как Дакар уносит жизни участников и зрителей

A.S.O./H.CabillaДаже на кольцевых гонках, покупая билет на обустроенную трибуну, всех болельщиков предупреждают — автогонки небезопасны и всю ответственность за возможные последствия для здоровья, включая летальный исход, каждый берёт на себя.