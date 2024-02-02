Смоляне могут оставить заявки на уборку территорий от снежных завалов

После получения мини-тракторов значительно выросла оперативность расчистки тротуаров и пешеходных дорожек Жители Смоленска имеют возможность оставить заявку на уборку проблемного участка дороги, тротуара, проезда от снега и наледи.
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