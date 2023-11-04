Парламентская г...
НовостиПолитикаОбщество В мире Происшествия ЭкономикаКультура
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Парламентская газета

943 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Глущенко
    нет .. как раз чЫк-чЫрЫк лупит и задирает цены .. Он так и базлает "Мы не такие бАХАтые , как Россия , пусть платят з...Лукашенко заявил ...
  • Александр Глущенко
    материалы нужны , запчасти , авионика , масла  .. Оно где запчасти сертифицированные купит , кто продаст? Рукодельные...Лукашенко заявил ...
  • Leon Dan
    Нагрудный знак "Слуга народа"?Откуда у депутато...

Как россияне относятся к президенту и специальной военной операции

Как россияне относятся к президенту и специальной военной операции

14 ноября в России отмечают День социолога. Этот праздник установлен в нашей стране в 1994 году в знак уважения к работникам гуманитарного знания, которые изучают состояние общества для того, чтобы власть вовремя реагировала на возникающие проблемы и выбирала наилучшие решения в интересах государства и отдельных людей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Герман Фролов
А кто  спрашивал об СВО  этого, как его... русский народ? Путин объявил о том, что он отдал приказ о проведении СВО, хотя еще за два дня до этого объявления Мария Захарова, выступая по ТВ, официально заявила, что заявила. что сообщения о скорой войне .между Россией и Украиной являются русофобскими фейками западных спецслужб. И еще вопрос: когда и как русский народ, воспитанный на протяжении поколений в любви к миру и ненависти к войне, (помните -&quot;Хотят ли русские войны&quot;), воспитанный на борьбе с империалистическими поджигателями войны,  вдруг сразу так легко и почти единогласно  поддержал это вторжение на Украину? Коммунисты в СССР говорили что их поддерживает 99,99% населения страны. А в 1991 году выяснилось, что не более 20%, а сейчас и вообще только 10%. Сдается мне, что сейчас та же ситуация.
Ответить
1 д.
ГФ
Герман Фролов
И еще. Из почти тысячи просмотревших эту статью только трое отметили свое положительное отношение к ней
Ответить
1 д.
Анфиса Иванова
Слишком оптимистический анализ.Основные проблемы и трудности основной части населения не отражены, как и не отражена в полной мере на этом фоне внутренняя экономическая действительность.  О внешней не говорю...  Отсюда и соответствующая социализация...  А вот дух российский указан верно -  Россия духом всегда была сильна, во все эпохи своего развития.
Ответить
1 д.

Картина дня

наверх