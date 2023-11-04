Как россияне относятся к президенту и специальной военной операции

Герман Фролов

А кто спрашивал об СВО этого, как его... русский народ? Путин объявил о том, что он отдал приказ о проведении СВО, хотя еще за два дня до этого объявления Мария Захарова, выступая по ТВ, официально заявила, что заявила. что сообщения о скорой войне .между Россией и Украиной являются русофобскими фейками западных спецслужб. И еще вопрос: когда и как русский народ, воспитанный на протяжении поколений в любви к миру и ненависти к войне, (помните -"Хотят ли русские войны"), воспитанный на борьбе с империалистическими поджигателями войны, вдруг сразу так легко и почти единогласно поддержал это вторжение на Украину? Коммунисты в СССР говорили что их поддерживает 99,99% населения страны. А в 1991 году выяснилось, что не более 20%, а сейчас и вообще только 10%. Сдается мне, что сейчас та же ситуация.