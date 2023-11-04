14 ноября в России отмечают День социолога. Этот праздник установлен в нашей стране в 1994 году в знак уважения к работникам гуманитарного знания, которые изучают состояние общества для того, чтобы власть вовремя реагировала на возникающие проблемы и выбирала наилучшие решения в интересах государства и отдельных людей.
Как россияне относятся к президенту и специальной военной операции
Комментарии
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Герман Фролов
А кто спрашивал об СВО этого, как его... русский народ? Путин объявил о том, что он отдал приказ о проведении СВО, хотя еще за два дня до этого объявления Мария Захарова, выступая по ТВ, официально заявила, что заявила. что сообщения о скорой войне .между Россией и Украиной являются русофобскими фейками западных спецслужб. И еще вопрос: когда и как русский народ, воспитанный на протяжении поколений в любви к миру и ненависти к войне, (помните -"Хотят ли русские войны"), воспитанный на борьбе с империалистическими поджигателями войны, вдруг сразу так легко и почти единогласно поддержал это вторжение на Украину? Коммунисты в СССР говорили что их поддерживает 99,99% населения страны. А в 1991 году выяснилось, что не более 20%, а сейчас и вообще только 10%. Сдается мне, что сейчас та же ситуация.
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1 д.
ГФ
Герман Фролов
И еще. Из почти тысячи просмотревших эту статью только трое отметили свое положительное отношение к ней
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1 д.
Анфиса Иванова
Слишком оптимистический анализ.Основные проблемы и трудности основной части населения не отражены, как и не отражена в полной мере на этом фоне внутренняя экономическая действительность. О внешней не говорю... Отсюда и соответствующая социализация... А вот дух российский указан верно - Россия духом всегда была сильна, во все эпохи своего развития.
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1 д.
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