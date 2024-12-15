Священник допустил отказ от пищевого поста вблизи передовой

Тем, кто находится в непосредственной близости от передовой, следует поститься по возможности, если же они будут терпеливо нести свой крест, это вменится за пост, заявил митрополит Курский и Рыльский Герман (Моралин) 15 декабря в передаче «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».