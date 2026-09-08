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Царьград

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РАН сообщил: 15 языков России оказались на грани исчезновения

РАН сообщил: 15 языков России оказались на грани исчезновения

Научный центр РАН сообщил, что 15 языков России находятся на грани исчезновения, включая алеутско-медновский и ительменский.

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