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Муждабаев – Гельману: «На колени! Кайся перед украинцами»

Муждабаев – Гельману: «На колени! Кайся перед украинцами»

Политнавигатор Бежавший из России либеральный галерист и политтехнолог Марат Гельман, как и все остальные представители «русских либералов», должны вымаливать прощение у украинцев, прежде, чем въезжать на Украину.

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