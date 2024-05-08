Учащиеся 9 класса приняли участие в массовом велопробеге в честь 1 Мая.

Учащиеся 9 класса Андреев Давид, Кондратьев Николай и Старовойтов Денис приняли участие в массовом велопробеге в честь 1 Мая по маршруту: Братская могила воинов (улица Еловики) - улица Карбышева (вблизи ´Бобруйск-Арены´) .
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