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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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«Ответы на частые вопросы». Что нельзя и можно в «Новом Херсонесе»?

«Ответы на частые вопросы». Что нельзя и можно в «Новом Херсонесе»?

За первый день работы в музейно-храмовом комплексе «Новый Херсонес» побывало более 20 000 человек. Среди первых гостей комплекса были не только жители Севастополя и Крыма, но и туристы из различных уголков России.

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