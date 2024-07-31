«Ответы на частые вопросы». Что нельзя и можно в «Новом Херсонесе»?

За первый день работы в музейно-храмовом комплексе «Новый Херсонес» побывало более 20 000 человек. Среди первых гостей комплекса были не только жители Севастополя и Крыма, но и туристы из различных уголков России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии