Кто родился 10 мая

Александр Викторович Ведерников (55 лет), председатель Законодательного собрания Иркутской области. Работал в вычислительном центре Иркутского областного управления Госбанка СССР, Иркутском филиале АКБ «Базис», АКБ «Радиан».
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