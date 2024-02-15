Врач Волкова объяснила, отказ от какой еды ежедневно ухудшает здоровье

Врач Екатерина Волкова, объясняя тревожные сигналы организма в своем Telegram-канале, утверждает, что ситуация, когда усталость возникает вечером, но отсутствует в первой половине дня, является довольно распространенной.
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