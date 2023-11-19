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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ферстаппен вышел на 3-е место по победам в истории «Ф-1», сравнявшись с Феттелем

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Лас-Вегаса. Трехкратный чемпион «Формулы-1» одержал 53-ю победу в карьере и сравнялся с Себастьяном Феттелем.

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