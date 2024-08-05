Часть Ленинского проспекта реконструируют за 1 миллиард рублей

Работы должны завершить к ноябрю 2025 года «Дирекция транспортного строительства» объявила конкурс на поиск подрядчика, который будет заниматься реконструкцией части Ленинского проспекта за 1 миллиард рублей.
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